Реал хоче повернути Зідана

Мадридський Реал хоче знову підписати Зінедіна Зідана на зміну Юлену Лопетегі, якого було звільнено з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Sport.es.

Ключові гравці мадридського клубу виступають за повернення Зідана. Головним ініціатором такого рішення є Серхіо Рамос.

Зідан очолював Реал два з половиною роки. Під його керівництвом мадридська команда виграла три Ліги чемпіонів поспіль, Ла-Лігу, Суперкубок Іспанії-2017, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу (2016 2017).

Нагадаємо, після матчу з Барселоною Лопетегі попрощався з командою.

Джерело - sport.ua.