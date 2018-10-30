Гельзін: Говорити про покарання Баркова рано

Про покарання прес-аташе Олімпіка Олега Баркова за участь в чемпіонаті ДНР говорити зарано.

Про це розповів президент команди Владислав Гельзін.

"Зараз Олег на виїзді з командою. Коли повернеться, то будемо спілкуватися і з'ясовувати чи це правда, чи це якась хрінь. Для мене взагалі незрозуміла ця ситуація.

Потрібно буде добре розібратися в ситуації. Говорити про покарання рано. Живемо в складний час і поспішних рішень приймати не можна", – сказав Гельзін.