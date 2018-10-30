Прес-аташе Олімпіка: Я ніколи не грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО

Прес-аташе Олімпіка Олег Барков прокоментував новину про те, що він провів матч у першості ДНР 2016 року.
На своїй сторінці у Facebook він розповів:
"Я ніколи не грав в чемпіонаті ДНР, як пише Гапоненко. Це легко перевірити, тому в разі, якщо Олександр не вибачиться, я захищатиму свою репутацію в суді.
З січня 2016 до січня 2017 я проживав на тимчасово окупованих територіях. Там моя Батьківщина. Я грав на аматорському рівні в команді з назвою Арсенал, яку організували ще до війни мої друзі. Але в чемпіонаті ДНР я не брав участі.
Так, я тренувався і грав 2016 року в футбол на тимчасово-окупованих територіях, у вихідні, як і всі. Аматорський рівень, аматорські турніри. Не чемпіонат!
На той момент я не міг виїхати на вільну територію України. На це були особисті та сімейні причини. Втім я ніколи не підтримував сепаратизм, завжди був патріотом своєї країни, про що знають всі. Для мене Донбас — це частина України. Хто так не вважає, з тим у нас різні шляхи", — сказав Барков.
Натомість Олег Барков звернувся до Олександра Гапоненка.
"Людина, яка після звільнення з Футбол 24 півроку не може знайти роботу, явно показала чому. Без фактів і доказів Олександр кидається голослівними звинуваченнями, погрожуючи розправою в футбольних органах, при цьому навішуючи ярлики на людей. Гапоненко, підміняючи факти своїми домислами, робить те саме, чим займаються російські пропагандисти на чолі з Кисельовим. Для мене сьогодні Гапоненко помер як журналіст", — написав Барков.
Нагадаємо, Гапоненкко заявив, що Барков брав участь у чемпіонаті ДНР.
А днем раніше гравець Олімпіка не назвав Росію агресором.
Джерело - Чемпіон.