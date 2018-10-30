Стадіон Лестера хочуть назвати іменем загиблого президента

Керівництво Лестера готове обговорити питання про перейменування стадіону на честь загиблого президента Вішая Шрівадданапрабхи.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на ESPN.

Ініціатором виступає син і віце-президент клубу Айяватт.

Повідомляється, що обговорення відбудеться вже цього тижня. Також очікується, що він стане виконувачем обов'язки президента.

Зараз арена називається Кінг Пауер Стедіум.

Вішая загинув внаслідок аварії вертольота 27 жовтня неподалік від стадіону. Разом з президентом загинули ще чотири людини.

Тим часом команда вшанувала пам'ять президента.

Джерело - Xsport.