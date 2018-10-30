МанСіт переграв Тоттенгем і випередив Ліверпуль за додатковими показниками в АПЛ

В останньому матчі 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті в гостях обіграв Тоттенхем.

Містяни здобули мінімальну перемогу, завдяки швидкому голу Марезу.

Завдяки цій звитязі команда Гвардіоли наздогнала Ліверпуль в турнірній таблиці і тепер ділять з ним перше місце - в обох команд по 26 очок. МанСіті випереджає своїх конкурентів лише за додатковими показниками.

Чемпіонат Англії, АПЛ

10 тур

29 жовтня

Тоттенгем — Манчестер Сіті 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 6 Марезу.

Нагадаємо, Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки на матч. Проте отримав виклик від Андрія Шевченка на матчі збірної.