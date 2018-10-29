Фабрегас не виключає можливості повернутися в Арсенал

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас заявив, що зрадів би знову зіграти за лондонський Арсенал.

Іспанця цитує Xsport з посиланням на Daily Mail.

"Звичайно, Арсенал завжди залишиться в моєму серці, і я ніколи не забуду цей клуб. То чому б і не повернутися. Ніколи не знаєш, що буде далі. Я, як і раніше, добре себе почуваю. Це мій вже 16-й сезон виступів на високому рівні. Понад 750 матчів, безліч тренувань, переїздів. Я відчуваю себе молодим, але, ймовірно, вже не маю можливості проводити 60 матчів за сезон", — заявив Фабрегас.