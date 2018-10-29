Вернидуб: Я не буду платити штраф

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб не буде платити штраф за порушення регламенту у матчі проти Шахтаря.
Про це повідомив сам тренер луганської команди.
"Це нормальне взагалі явище, що мене оштрафували на 5 тисяч гривень за те, що Фонсека не підійшов і не потиснув руку? Я був в гостях, повинен підійти тренер господарів. Він не підійшов, я ще і винним залишився.
Я не буду платити, чесно. За що я повинен заплатити? Я буду бігати за людиною? Або на коліна стати, попросити, щоб дали мені руку?", – сказав Вернидуб.
Нагадаємо, у матчі 11 туру чемпіонату України наставники Шахтаря та Зорі Паулу Фонсека та Юрій Вернидуб не потиснули один одному руки, за що були оштрафовані КДК ФФУ на 5 тисяч гривень кожен.
Раніше, Фонсека пояснив чому не потиснув руку Вернидубу.
Також, Фонсека заявив, що гравець Зорі Ігор Харатін навмисне травмував Тайсона.
Джерело - football24.ua.