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Вернидуб: Я не буду платити штраф

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Вернидуб: Я не буду платити штраф

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб не буде платити штраф за порушення регламенту у матчі проти Шахтаря.

Про це повідомив сам тренер луганської команди.

"Це нормальне взагалі явище, що мене оштрафували на 5 тисяч гривень за те, що Фонсека не підійшов і не потиснув руку? Я був в гостях, повинен підійти тренер господарів. Він не підійшов, я ще і винним залишився.

Я не буду платити, чесно. За що я повинен заплатити? Я буду бігати за людиною? Або на коліна стати, попросити, щоб дали мені руку?", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, у матчі 11 туру чемпіонату України наставники Шахтаря та Зорі Паулу Фонсека та Юрій Вернидуб не потиснули один одному руки, за що були оштрафовані КДК ФФУ на 5 тисяч гривень кожен.

Раніше, Фонсека пояснив чому не потиснув руку Вернидубу.

Також, Фонсека заявив, що гравець Зорі Ігор Харатін навмисне травмував Тайсона

Джерело - football24.ua.

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