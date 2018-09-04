Вернидуб потрапив у ДТП. ФОТО

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб на своєму авто зіштовхнувся з мікроавтобусом.

Про це повідомляє inform.zp.ua.

У Запоріжжі біля в'їзду на ДніпроГЕС сталось ДТП. Vokswagen Touareg зіштовхнувся з мікроавтобусом Renault. Видання інформує, що зіткнення було незначне.

За словами очевидці, позашляховиком керував головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, після матчу з РБ Лейпциг наставник повідомив про бажання покинути "чорно-білих", але пізніше з'явилась інформація, що президент Зорі Євген Геллер не прийняв відставку.

Джерело - football24.