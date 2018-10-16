Збірна України U-19 розгромила Словаччину у відборі Євро-2019

У відбірковому матчі юнацької першості Європи збірна України впевнено перемогла Словаччину.
У матчі групового етапу, який відбувається у Албанії, українці пропустили вже на 1-й хвилині - відзначився Мирослав Гоно. Наша збірна ще до перерви тричі забила у відповідь - зусиллями Євгена Ісаєнка, Даниїла Сікана та Михайла Мудрика.
На 70-й хвилин остаточний рахунок встановив Георгій Цітаїшвілі.
Збірна України перемогла 4:1.
Відбір Євро-2019
Група 8
16 жовтня
Словаччина U-19 - Україна U-19 1:4 (1:3)
Голи: 1:0 - 1 Гоно, 1:1 - 11 Ісаєнко, 1:2 - 35 Сікан, 1:3 - 45+2 (пен.) Мудрик, 1:4 - 70 Цитаїшвілі.
Раніше, збірна України U-19 поступилася у відборі Євро Норвегії.
Нагадаємо, збірна України U-17 забила 11 голів у ворота збірної Гібралтару.
Джерело - Чемпіон.