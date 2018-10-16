Збірна України U-19 розгромила Словаччину у відборі Євро-2019

У відбірковому матчі юнацької першості Європи збірна України впевнено перемогла Словаччину.

У матчі групового етапу, який відбувається у Албанії, українці пропустили вже на 1-й хвилині - відзначився Мирослав Гоно. Наша збірна ще до перерви тричі забила у відповідь - зусиллями Євгена Ісаєнка, Даниїла Сікана та Михайла Мудрика.

На 70-й хвилин остаточний рахунок встановив Георгій Цітаїшвілі.

Збірна України перемогла 4:1.

Відбір Євро-2019

Група 8

16 жовтня

Словаччина U-19 - Україна U-19 1:4 (1:3)

Голи: 1:0 - 1 Гоно, 1:1 - 11 Ісаєнко, 1:2 - 35 Сікан, 1:3 - 45+2 (пен.) Мудрик, 1:4 - 70 Цитаїшвілі.

Раніше, збірна України U-19 поступилася у відборі Євро Норвегії.

Нагадаємо, збірна України U-17 забила 11 голів у ворота збірної Гібралтару.

Джерело - Чемпіон.