Капітан Шахтаря повернувся в основну групу команди. ФОТО

Півзахисник Шахтаря Тайсон відновився після травми, отриманої у матчі 11-го туру УПЛ проти Зорі.

Про це повідомляє офіційний Twitter гірників.

Очікувалося, що через пошкодження внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба Тайсон пропустить близько місяця.

Втім, вже сьогодні, 29 жовтня, бразилець повернувся до повноцінних тренувань з командою. Футболіст займався в загальній групі без будь-яких обмежень.

🔥 Тайсон – в общей группе! Мудрик занимается вместе с первой командой.



Полная концентрация на ближайших матчах с «Олимпиком» и «Динамо».



Все фото и самые свежие новости накануне игр в Харькове: https://t.co/UItl5Y4RK8 pic.twitter.com/SYiwEagtFw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 29 жовтня 2018 р.

Таким чином, у капітана гірників є всі шанси набрати оптимальну форму до матчу з Динамо, який відбудеться 3 листопада в Харкові.

Джерело - twitter/FCShakhtar.