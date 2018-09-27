Лідер Челсі може перейти в Мілан

Півзахисник Челсі, Сеск Фабрегас може перейти в італійський Мілан.

Про це повідомляє terrikon.com.

Влітку россонері намагалися зв'язатися з колишнім гравцем збірної Іспанії, але він вирішив залишитися на Стемфорд Брідж і налагодити кар'єру при новому тренері.

У поточному сезоні Сеск намагається пробитися в основу команди Мауріціо Саррі, але до сих пір не зіграв в жодному матчі нового сезону.

Як відомо, контракт Фабрегаса з Челсі закінчується в кінці сезону і лондонський клуб не має наміру його продовжувати.

Челсі готовий продати іспанця, щоб не втратити гравця в якості вільного агента.

Нагадаємо, Челсі здобув вольову перемогу над Ліверпулем у Кубку ліги.

Також, Абрамович визначився з ціною, за яку хоче продати Челсі.

Джерело - terrikon.com.