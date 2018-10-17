Фабрегас потрапив до книги рекордів Гіннеса. ФОТО

Гравець Челсі Сеск Фабрегас потрапив до книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомив гравець у своєму Instagtam.

Сеск Фабрегас потрапив в Книгу рекордів Гіннеса за те, що швидше за всіх віддав 100 результативних передач в англійській Прем’єр-лізі.

Щоправда, рекордний асист іспанець віддав ще 31 грудня 2016 року в матчі зі Сток Сіті, але досягнення було опубліковано лише зараз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Proud owner of two @guinnessworldrecords titles https://bit.ly/2RUkpH5 Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 17 Окт 2018 в 2:20 PDT

Цього сезону Сеск Фабрегас виходив на поле 4 рази і тільки в кубкових матчах, не зігравши ні хвилини в АПЛ.

Нагадаємо, Фабрегас може перейти в Мілан.

Також, Фабрегас розкритикував Роналду та розповів, які насправді голи забивав португалець.

Джерело - Чемпіон.