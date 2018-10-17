Фабрегас потрапив до книги рекордів Гіннеса. ФОТО

Гравець Челсі Сеск Фабрегас потрапив до книги рекордів Гіннеса.
Про це повідомив гравець у своєму Instagtam.
Сеск Фабрегас потрапив в Книгу рекордів Гіннеса за те, що швидше за всіх віддав 100 результативних передач в англійській Прем’єр-лізі.
Щоправда, рекордний асист іспанець віддав ще 31 грудня 2016 року в матчі зі Сток Сіті, але досягнення було опубліковано лише зараз.
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Proud owner of two @guinnessworldrecords titles https://bit.ly/2RUkpH5
Цього сезону Сеск Фабрегас виходив на поле 4 рази і тільки в кубкових матчах, не зігравши ні хвилини в АПЛ.
Нагадаємо, Фабрегас може перейти в Мілан.
Також, Фабрегас розкритикував Роналду та розповів, які насправді голи забивав португалець.
Джерело - Чемпіон.