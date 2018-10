Тоттенгем – Манчестер Сіті: газон Вемблі досі в жахливому стані. ФОТО

Матч 10 туру АПЛ Тоттенгем – Манчестер Сіті відбудеться на Вемблі, де газон досі в жахливому стані через поєдинок з американського футболу.

Про це повідомляє MailSport на своїй сторінці в twitter.

Тоттенхем грав із Барселоною в матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів на пошкодженому газоні Вемблі. Із Манчестер Сіті поле так само буде в поганому стані.

Виною цьому став поєдинок ліги NFL з американського футболу між Джексонвілем Ягуарс та та Філадельфією Іглз.

Wembley pitch looks like 'Hackney Marshes' even before NFL clash between Jacksonville Jaguars and Philadelphia Eagles which is 24 hours ahead of Tottenham v Man City https://t.co/DcnQvKNshW pic.twitter.com/L6mdDfjXC7