Манчестер Юнайтед обіграв Евертон в АПЛ

Манчестер Юнайтед розібрався з Евертоном у 10-му турі англійської Прем'єр-Ліги.

В першому таймі Погба відкрив рахунок в матчі, добивши власний нереалізований пенальті. На початку другої половини Поль асистував Марсьялю. Сігурдссон один м'яч відіграв ударом з пенальті, проте Манчестер Юнайтед втримав перемогу в матчі.

Чемпіонат Англії, АПЛ

10 тур

28 жовтня

Манчестер Юнайтед – Евертон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Погба, 2:0 - 49 Марсьяль, 2:1 - 77 Сігурдссон.

Нагадаємо, Ньюкасл видає антирекордний сезон.

Інші результати 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги.

Джерело - Чемпіон.