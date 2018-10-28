Манчестер Юнайтед обіграв Евертон в АПЛ

Манчестер Юнайтед розібрався з Евертоном у 10-му турі англійської Прем'єр-Ліги.
В першому таймі Погба відкрив рахунок в матчі, добивши власний нереалізований пенальті. На початку другої половини Поль асистував Марсьялю. Сігурдссон один м'яч відіграв ударом з пенальті, проте Манчестер Юнайтед втримав перемогу в матчі.
Чемпіонат Англії, АПЛ
10 тур
28 жовтня
Манчестер Юнайтед – Евертон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Погба, 2:0 - 49 Марсьяль, 2:1 - 77 Сігурдссон.
Нагадаємо, Ньюкасл видає антирекордний сезон.
Інші результати 10-го туру англійської Прем'єр-Ліги.
Джерело - Чемпіон.