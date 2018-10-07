Фонсека: Харатін навмисне травмував Тайсона

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека, заявив, що півзахисник Зорі Ігор Харатін навмисне травмував Тайсона.

Про це португалець розповів у ефірі Футбол 1.

"Це було зроблено навмисно. Це просто неприйнятно. У цьому епізоді, сто відсотків, повинно бути вилучення. Не можна не давати червону картку в таких моментах", - сказав Фонсека.

За словами тренера Шахтаря, травма Тайсона може виявитися серйозною.

"Можливо, травма Тайсона досить серйозна. Це змушує мене хвилюватися. Думаю, у найближчий час він не буде грати", - констатував португалець.

Нагадаємо, під час матчу 11-го туру УПЛ Тайсон залишив поле, після грубого фолу Харатіна.

Шахтар зіграв внічию із Зорею та дозволив Динамо впритул наблизитися в УПЛ.

Джерело - Футбол 1.