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Фонсека пояснив, чому не потис руку Вернидубу

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що йому не приємно вітатися із наставником Зорі Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря. 

"Я вітаюся і тисну руку тільки тим людям, які, як я вважаю, заслуговують моєї уваги. З тими, хто не заслуговує, я цього не роблю. Я не лицемір і не брехун. Мені абсолютно не приємно вітати цього тренера, тому я не буду цього робити", - сказав португалець на післяматчевій прес-конференції. 

Раніше, Фонсека заявив, що гравець Зорі Ігор Харатін навмисне травмував Тайсона

Нагадаємо, Шахтар зіграв із Зорею внічию та дозволив Динамо скоротити відставання в УПЛ до двох очок

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.

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