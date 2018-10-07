Фонсека пояснив, чому не потис руку Вернидубу

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що йому не приємно вітатися із наставником Зорі Юрієм Вернидубом.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

"Я вітаюся і тисну руку тільки тим людям, які, як я вважаю, заслуговують моєї уваги. З тими, хто не заслуговує, я цього не роблю. Я не лицемір і не брехун. Мені абсолютно не приємно вітати цього тренера, тому я не буду цього робити", - сказав португалець на післяматчевій прес-конференції.

Раніше, Фонсека заявив, що гравець Зорі Ігор Харатін навмисне травмував Тайсона.

Нагадаємо, Шахтар зіграв із Зорею внічию та дозволив Динамо скоротити відставання в УПЛ до двох очок.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.