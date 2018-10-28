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Стало відомо, хто потрапив у авіакатастрофу разом із власником Лестера

Разом із власником Лестера Вішаєм Шрівадданапрабхі у гвинтокрилі, що зазнав катастрофи, перебувала його донька та пілоти. 

Про це повідомляє Sky Sport у twitter. 

За даними видання, на борту гелікоптера у момент аварії перебували п'ять осіб: сам Шрівадданапрабхі, його донька, два пілоти та ще одна людина, яку наразі не ідентифікували. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки немає. 

Сьогодні вранці люди почали приносити квіти до місця трагедії біля стадіону Лестера - Кінг Пауер. 

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ власник Лестера загинув внаслідок аварії гвинтокрила

Трагедія сталася після матчу чемпіонату Англії між Лестером та Вест Гемом

Джерело - Sky Sport у twitter.

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