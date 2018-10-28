Бакалов: Хтось назве це антифутболом, але наш план спрацював

Мій профіль

Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Сьогодні 16:08 4957
Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал
Сьогодні 19:25 844
Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Сьогодні 19:05 8316 1
Динамо вдома сенсаційно програло Львову
Сьогодні 19:00 1482 2
Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО
Сьогодні 18:25 1361
Світоліна - Стівенс: дивитися онлайн. Пряма трансляція
Сьогодні 13:11 5137
Барселона - Реал: дивитися онлайн. Пряма трансляція 28.10.2018
Сьогодні 10:50 4043
Дерев’янченко поступився Джейкобсу. ВІДЕО
Сьогодні 09:31 1067
Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу
Сьогодні 09:16 873
Чемпіонський бій Дерев'янченко - Джейкобс: дивитися онлайн
Сьогодні 00:56 2644
Навколо спорту
Блоги
Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО
Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 11:30 1087
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA Андрій Твердохліб
26.10.2018 22:58 1662
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
26.10.2018 07:00 1020
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 18:31 2917
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 11:29 2020
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:44 Футбол Манчестер Юнайтед завдяки французьким голам здолав Евертон. ВІДЕО 1
22:26 Футбол Піке знову жорстко потролив вболівальників Реала. ФОТО 196
22:03 Футбол Ворскла здобула вольову перемогу над Олімпіком 211
21:45 Футбол Для Лопетегі Ель Класіко було останнім на посту керманича Реала 353
21:21 Теніс Світоліна: Думаю, мені більше не потрібно нікому нічого доводити 515
21:00 Футбол Клуб королівський, а гра народна. Барселона знищила Реал. ВІДЕО 442
20:41 Футбол Бакалов: Хтось назве це антифутболом, але наш план спрацював 390
20:25 Футбол Манчестер Юнайтед обіграв Евертон в АПЛ 232
20:08 Футбол Посередній Львів переграв гранда українського футболу. ВІДЕО 484
19:44 Футбол Кадар прокоментував свій "плювок в арбітра" 669
19:25 Футбол Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал 844
19:05 Футбол Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 8316 1
19:00 Футбол Динамо вдома сенсаційно програло Львову 1482 2
18:50 Теніс Порошенко привітав Світоліну з історичною перемогою в Підсумковому турнірі 518
18:32 Футбол Барселона зробила 30 передач перед голом у ворота Реала. ВІДЕО 834
18:25 Теніс Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО 1361
18:05 Футбол Челсі розгромив Бернлі, Арсенал не зміг перемогти Крістал Пелес, резултати 10- го туру АПЛ 352
17:43 Теніс Стівенс: Світоліна заслужила цю перемогу 1369
17:21 Футбол Карпати познущалися над Чорноморцем в УПЛ. ВІДЕО 608
17:00 Баскетбол Команди Леня І Михайлюка пограли свої поєдинки. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО 273
16:57 Блог Легенди Ель Класіко: Йохан Кройф. ВІДЕО 306
16:37 Футбол Барселона - Реал: стартові склади команд на Ель Класіко 733
16:30 Блог Легенди Ель Класіко: Ікер Касільяс. ВІДЕО 290
16:21 Футбол Динамо - Львів: стартові склади команд 484
16:08 Теніс Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA 4957

Бакалов: Хтось назве це антифутболом, але наш план спрацював

Сьогодні 20:41 390 0
Бакалов: Хтось назве це антифутболом, але наш план спрацював

ФК Львів грав з Динамо, виходячи зі своїх можливостей, і головним є досягнутий результат.

Сказав головний тренер команди Юрій Бакалов.

"Говорити багато не потрібно, ви все чудово бачили. Був певний план на гру. Ми виходили з того, з ким граємо, і власних ресурсів. Хоча я не хочу, звичайно, ображати своїх гравців.

Актуально: Кадар прокоментував свій плювок в арбітра.

Хтось, можливо, назве цю гру антифутболом, але позитивний результат є, отже наш план спрацював. Але комусь це, звичайно, може не подобатися.

  Барселона зганьбила Реал в Ель Класіко.

Чи стрибнули ми вище голови? Напевно, можна так сказати. Також треба визнати, що везіння було на нашому боці. Але його теж треба заслужити.

                                                               Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA.

Динамо мало повну перевагу, тут нема що приховувати. Ми намагалися грати від оборони. Хтось скаже, що це автобус, один, два, три автобуси, але це така справа. Ми створили певні проблеми Динамо, хоча знову ж таки, вдача була на нашому боці", – сказав Бакалов на прес-конференції після матчу з Динамо.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()