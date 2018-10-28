Бакалов: Хтось назве це антифутболом, але наш план спрацював

ФК Львів грав з Динамо, виходячи зі своїх можливостей, і головним є досягнутий результат.

Сказав головний тренер команди Юрій Бакалов.

"Говорити багато не потрібно, ви все чудово бачили. Був певний план на гру. Ми виходили з того, з ким граємо, і власних ресурсів. Хоча я не хочу, звичайно, ображати своїх гравців.

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Хтось, можливо, назве цю гру антифутболом, але позитивний результат є, отже наш план спрацював. Але комусь це, звичайно, може не подобатися.

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Чи стрибнули ми вище голови? Напевно, можна так сказати. Також треба визнати, що везіння було на нашому боці. Але його теж треба заслужити.

Динамо мало повну перевагу, тут нема що приховувати. Ми намагалися грати від оборони. Хтось скаже, що це автобус, один, два, три автобуси, але це така справа. Ми створили певні проблеми Динамо, хоча знову ж таки, вдача була на нашому боці", – сказав Бакалов на прес-конференції після матчу з Динамо.