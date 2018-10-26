Маліновський віддав чудовий асист у грі з Бешикташем

Півзахисник Генка Руслан Маліновський відзначився результативною дією в матчі третього туру групового етапу Ліги Європи проти Бешикташа.

На 81-й хвилині півзахисник збірної України віддав гольову передачу на Дьюмерсі Ндонгала.

У поточному сезоні Ліги Європи Маліновський провів вісім матчів, забив три голи, віддав два асисти.

До слова, його команда перемогла Бешикташ з рахунком 4:2.

Ліга Європи УЄФА

Груповий етап

3 тур

25 жовтня

Бешикташ — Генк 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 — 23 Саматта, 0:2 – 69 Саматта, 1:2 – 74 Вагнер Лав, 1:3 – 81 Ндонгала, 1:4 – 83 Петровскі, 2:4 – 86 Вагнер Лав.

Нагадаємо, Ворскла здолала Карбах. А Динамо на останніх хвилинах у меншості вирвало перемогу над Ренном.

Джерело - Чемпіон.