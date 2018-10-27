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Маліновський мав пропозицію з Іспанії

Сьогодні 09:58 432 0
Маліновський мав пропозицію з Іспанії

Руслан Маліновський влітку міг перейти до іспанської Сельти. 

Про це заявив сам український півзахисник бельгійського Генка, повідомляє Футбол 1. 

"Були пропозиції від Сельти та ще пари клубів. Вони мали пропозиції, але більше їх не робили", - сказав Маліновський. 

За словами півзахисника, бельгійський чемпіонат працює на продаж футболістів. 

"Приклади Н'Діді, Бейлі це доводять. Люди пішли в топ-чемпіонати і відразу там заграли. У цьому сезоні клуб, можна сказати, переступив через себе і зберіг команду. Тому що в цьому сезоні клуб розраховує на чемпіонство, кубок і якомога далі пройти в Лізі Європи", - зазначив Маліновський. 

Нагадаємо, Маліновський відзначився результативною передачею у Лізі Європи

Раніше, Маліновський потрапив у команду тижня у FIFA 19

Джерело - Футбол 1.

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