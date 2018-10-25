Ярмоленко записав зворушливе відеозвернення до вболівальників. ВІДЕО

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко зворушливо подякував усім за підтримку. Багато гравців, клубів, тренерів та вболівальників підтримали лідера збірної України.

Українець записав відеоролик зі словами подяки та виклав його на своїй сторінці в Instagram.

"Всім привіт. Хочу подякувати за Вашу підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Я дуже ціную це", — сказав Ярмоленко.

Переглянути цей допис в Instagram 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) 24 Жов 2018 р. о 11:31 PDT

Нагадаємо, в останньому матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема Ярмоленко зазнав важкої травми, через яку пропустить близько шести місяців.

Джерело - Чемпіон.