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Власник Лестера загинув у катастрофі гелікоптера

Сьогодні 09:55 588 0
Власник Лестера загинув у катастрофі гелікоптера

Гелікоптер власника Лестер Сіті Вішая Шрівадданапрабхі розбився поблизу клубного стадіону.

Про це повідомляє BBC. 

За даними джерела, в момент аварії тайський бізнесмен перебував на борту. Інцидент стався неподалік від стадіону команди в Лестері після матчу з Вест Гемом. Рятувальники загасили пожежу через 20 хвилин після падіння гвинтокрила.

Гелікоптер злетів з території стадіону через півгодини після закінчення матчу, і, як повідомляють очевидці, різко почав втрачати швидкість. Після того він впав на території паркувального майданчика для автомобілів і зайнявся.

За словами одного зі свідків, хвостовий гвинт не працював, через що вертоліт закрутило. Точні причини аварії поки невідомі. Лестер наразі не робив жодних заяв, щодо катастрофи. 

Нагадаємо, гелікоптер власника Лестера розбився 27 жовтня ввечері, хто перебував на борту було невідомо

Катастрофа сталася після матчу чемпіонату Англії, у якому Лестер зіграв унічию з Вест Гемом

Джерело - BBC.

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