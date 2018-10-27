Легендарні 5:0, як Барселона та Реал трощили одне одного. ВІДЕО

Протистояння Барселони та Реала завжди було дуже запеклим і часто у підсумках ми бачили напружену боротьбу за перемогу.

Однак у цих поєдинках були і розгроми. Якщо не згадувати матчі середини 20-го сторіччя, то останньою розгромною перемогою Реала була звитяга 5:0 у сезоні 94-95.

Хет-трик Саморано, гол від Луїса Енріке та Хосе Амавіски змусили заповнений Сантьаго Барнабеу шаленіти від радощів.

Фанати Барси чекали помсти 16 років і неймовірна Барселона Гвардіоли після оформлення треблу розгромила Реал на Камп Ноу з рахунком 5:0.

Голи Хаві та Педро у першому таймі, а також дубль Вільї і гол Хеффрена знищили Реал і в підсумку ця перемога стала вирішальною в боротьбі за чемпіонство.

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Джерело - Чемпіон.

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