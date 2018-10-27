Гоффенгайм знищив Штутгарт за 12 хвилин

У 9-у турі німецької Бундесліги Гоффенгайм розгромив Штутгарт.
Перший тайм не віщував розгрому. Але раннє видалення Інсуа підкосило Штутгарт у другій половині гри.
А Гоффенгайм вийшов на другий тайм і за 12 хвилин втоптав Швабів в газон свого стадіону. Чотири швидко забитих м'ячі - і глуха порожнеча у відповідь.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
9 тур
27 жовтня
Гоффенхайм - Штутгарт 4:0 (0:0)
Голи: Джошуа Бренет 48, Жоелінтон 51, Ісаак Бельфоділь 57, Ісаак Бельфоділь 60
Видалення: Еміліано Інсуа 8.
Нагадаємо, Борусія втратила перемогу над Гертою.
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Джерело - Чемпіон.