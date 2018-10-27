Гоффенгайм знищив Штутгарт за 12 хвилин

У 9-у турі німецької Бундесліги Гоффенгайм розгромив Штутгарт.

Перший тайм не віщував розгрому. Але раннє видалення Інсуа підкосило Штутгарт у другій половині гри.

А Гоффенгайм вийшов на другий тайм і за 12 хвилин втоптав Швабів в газон свого стадіону. Чотири швидко забитих м'ячі - і глуха порожнеча у відповідь.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

9 тур

27 жовтня

Гоффенхайм - Штутгарт 4:0 (0:0)

Голи: Джошуа Бренет 48, Жоелінтон 51, Ісаак Бельфоділь 57, Ісаак Бельфоділь 60

Видалення: Еміліано Інсуа 8.

Нагадаємо, Борусія втратила перемогу над Гертою.

Також, у Баварії конфлікт гравців з головним тренером.

Джерело - Чемпіон.