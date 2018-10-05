У Баварії конфлікт гравців з головним тренером

У мюнхенській Баварії виник конфлікт між гравцями та головним тренером Ніко Ковачем.

Про це повідомляє Bild.

Відразу кілька гравців незадоволені ротацією, яку застосовує хорватський фахівець. Видання називає імена захисника Нікласа Зюле, хавбека Леона Горецка та нападників Сержа Гнабрі та Сандро Вагнера.

Серед обурених відзначають і колумбійського півзахисника Хамеса Родрігеса, котрий часто залишається на лаві запасних. Зокрема, гравець так і не з’явився в матчі другого туру Ліги чемпіонів з Аяксом.

Нагадаємо, Баварія поступилася Герті в Бундеслізі.

Джерело - ua-football.