Борусія втратила перемогу над Гертою, Баварія скористалася подарунком. Резултати 9-го туру Бундесліги

У 9-у турі німецької Бундесліги Герта взяла очки у Дортмунді, Баварія здобула важку перемогу над Майнцом, Вольфсбург розгромив Фортуну, а Ганновер програв Аугсбургу.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

9 тур

27 жовтня

Майнц - Баварія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Горецка, 1:1 - 48 Боетьюз, 1:2 - 62 Алькантара

Борусія Д – Герта – 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 27 Санчо,1:1 - 41 Калу, 2:1 - 73 Санчо, 2:2 - 91 Калу

Ганновер – Аугсбург – 1:2

Голи: 0:1 - 8 Хедіра, 0:2 - 63 Фіннбогасон, 1:2 - 72 Бебу

Фортуна – Вольфсбург – 0:3

Голи: 0:1 - 41 Вегорст, 0:2 - 73 Брекало, 0:3 - 80 Гінчек

Джерело - Чемпіон.