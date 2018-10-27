Голкіпер Реалу погрожує газеті судом

Голкіпер Реалу Тібо Куртуа позиватиметься до видання, яке спотворило його слова про Жозе Моурінью та Антоніо Конте.
Про це ворота мадридців написав у twitter.
"Категорично спростовую інформацію, опубліковану в El Pais щодо мене. Ця інформація є брехнею і завдає шкоди мені як професіоналу. Я очікую спростування і розглядаю варіант прийняття правових заходів", - написав Куртуа.
За повідомленням El Pais Тібо Куртуа в розмові з партнерами по Реалу висловив незадоволення з приводу можливого приходу в команду Антоніо Конте або Жозу Моуріньо, з якими він працював в Челсі.
Quiero desmentir rotundamente la información publicada hoy en el @elpais_deportes referente a mi persona. Incluye mentiras que me dañan como profesional y espero una rectificación meditando tomar acciones legales.— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 26 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, 28 жовтня Реал зіграє у Ель-Класіко з Барселоною.
Захисник Реалу Марсело заявив, що під час Ель-Класіко зупиняється весь світ.
Джерело - twitter Tiбо Куртуа.