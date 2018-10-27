Марсело: Під час Ель Класіко зупиняється весь світ

Захисник Реалу Марсело поділився очікуванням від матчу з Барселоною.

Про це повідомляє Marca.

"Коли грають наші команди, весь світ зупиняється, щоб подивитися Ель Класіко. Кожен хоче взяти участь в такому матчі хоча б раз, а мені пощастило зробити це неодноразово ", - сказав Марсело.

За його словами, той факт, що гра відбудеться на Камп Ноу лише додає мотивації.

"Грати на Камп Ноу, представляючи Реал - дивно. Коли вболівальники проти тебе, це додає мотивації. У матчі з Барселоною нам потрібно бути дуже обережними, адже у них висококласна атакувальна група", - застеріг бразилець.

Матч між Барселоною та Реалом відбудеться 28 жовтня.

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Джерело - Marca.