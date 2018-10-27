Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке

Луїс Енріке став культовою персоною в протистоянні Реала та Барселони.

Лідер "вершкових", який провів 157 матчів за Реал, несподівано перейшов до Барселони.

Вболівальники "блаугранас" насторожено відносились до цього трансферу, однак вже через декілька років Енріке став лідером та капітаном Барси

До вашої уваги історія легендарного зрадника та улюбленця іспанських фанатів у класичному протистоянні:

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив збірну Іспанії.

Джерело - Чемпіон.

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