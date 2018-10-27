Олімпік підписав екс-форварда збірної України

Досвідчений нападник Антон Шиндер перейшов до донецького Олімпіка.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

Про деталі та термін дії контракту не повідомляється. Попереднім клубом Шиндера була угорська Кішварда, яка розірвала угоду з українцем через його дискваліфікацію за поштовх арбітра в одному за матчів національного чемпіонату.

31-річний нападник раніше також виступав за німецькі Ян Регенсбург, Грюйтер Фюрт, Шахтар, Таврію, Чорноморець, Ворсклу, російський Амкар та казахстанський Тобол.

Шиндер викликався до збірної України, за яку провів 2 матчі.

Нагадаємо, до Олімпіка перейшов екс-півзахисник Шахтаря Олексій Гай.

Раніше, новий тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук заявив, що команді необхідно працювати над організацією гри.

Джерело - Офіційний сайт Олімпіка.