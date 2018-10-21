Шевчук: Олімпіку доведеться важко працювати над організацією гри

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук розповів про перемогу Олімпіка над Чорноморцем.

Про це повідомляє "Футбол 1".

"Я радий, що сьогодні здобули цю перемогу, вона була дуже складною. Я говорив, що Чорноморець - хороша команда, у них грамотний тренер і добре вибудувана гра, тому матч вийшов таким складним", - сказав Шевчук.