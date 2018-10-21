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Шевчук: Олімпіку доведеться важко працювати над організацією гри

Сьогодні 20:54 209 0
Шевчук: Олімпіку доведеться важко працювати над організацією гри

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук розповів про перемогу Олімпіка над Чорноморцем. 

Про це повідомляє "Футбол 1". 

"Я радий, що сьогодні здобули цю перемогу, вона була дуже складною. Я говорив, що Чорноморець - хороша команда, у них грамотний тренер і добре вибудувана гра, тому матч вийшов таким складним", - сказав Шевчук. 

За словами тренера Олімпіка, команді слід важко працювати над організацією гри. 

"Ми рухаємося вперед - команда моментам сьогодні була такою, якою ми її хочемо бачити. Однак нам доведеться ще важко працювати над організацією гри, як в обороні, так і в атаці. Скрізь багато проблем", - констатував Шевчук. 

Нагадаємо, Олімпік у 12-му турі УПЛ переміг Чорноморець.

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Джерело - Футбол 1.

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