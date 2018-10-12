Олімпік підсилився досвідченим екс-гравцем Шахтаря

Олімпік підсилився екс-гравцем Шахтаря

Під час міжнародної паузи в чемпіонаті, склад Олімпіка підсилив досвідчений футболіст.

Про це повідомляє офіційний сайт олімпійців.

Контракт строком до кінця сезону 2018/19 років підписав екс-півзахисник збірної України Олексій Гай.

35-річний уродженець Запоріжжя виступав за такі клуби як донецький Шахтар, Іллічівець (сучасна назва Маріуполь - ред.), одеський Чорноморець, азербайджанську Габалу. Останнім місцем роботи півзахисника була російська Кубань.

Футболіст зіграв 136 матчів у чемпіонаті України, де забив 22 голи. 27 разів виходив у матчах Кубку України. Там забив 6 голів. У футболці національної збірної України провів 29 ігор і забив один гол.

Нагадаємо, нещодавно до керма клубу прийшов екс-гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук.

А колишній керманич Олімпіка розповів чому насправді пішов із донецького клубу.

Джерело - Олімпік.