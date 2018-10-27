Копа Америка відбуватиметься у один рік з Євро

ФІФА змінила терміни проведення Копа Америка, який відбуватиметься у один рік з Євро.

Про це повідомляє Футбол 1.

В Руанді відбулося засідання ради ФІФА, на якому були ухвалені зміни в термінах проведення Копа Америка. Зараз турнір проводиться раз на чотири роки по непарних роках.

Згідно з новим розкладом, починаючи з 2020 року турнір буде проходити по парних роках з колишньої циклічністю. Терміни проведення турнірів будуть призначатися з урахуванням Євро, щоб два змагання не збігалися у часі.

Найближчий головний турнір Південної Америки серед збірних відбудеться влітку 2019-го року. Для переходу на нову систему Копа Америка буде проведено два роки поспіль.

Нагадаємо, ФІФА визнала чемпіонат світу у Росії найкращим у історії.

Раніше, ФІФА запропонувала кардинальну реформу клубного чемпіонату світу.

Джерело - Футбол 1.