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Копа Америка відбуватиметься у один рік з Євро

Сьогодні 10:15 132 0
Копа Америка відбуватиметься у один рік з Євро

ФІФА змінила терміни проведення Копа Америка, який відбуватиметься у один рік з Євро. 

Про це повідомляє Футбол 1. 

В Руанді відбулося засідання ради ФІФА, на якому були ухвалені зміни в термінах проведення Копа Америка. Зараз турнір проводиться раз на чотири роки по непарних роках.

Згідно з новим розкладом, починаючи з 2020 року турнір буде проходити по парних роках з колишньої циклічністю. Терміни проведення турнірів будуть призначатися з урахуванням Євро, щоб два змагання не збігалися у часі.

Найближчий головний турнір Південної Америки серед збірних відбудеться влітку 2019-го року. Для переходу на нову систему Копа Америка буде проведено два роки поспіль.

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Джерело - Футбол 1.

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