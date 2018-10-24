Президент ФІФА запропонував кардинально змінити формат клубного чемпіонату світу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно готується кардинально змінити формат клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє vlasti.net.

Незважаючи на опір УЄФА, спрямоване на зрив будь-якого змагання, яке може конкорувати з Лігою Чемпіонів, президент ФІФА наполягає на тому, щоб спробувати здійснити найбільшу реконструкцію футбольних клубних турнірів в цьому столітті після отримання підтримки від регіональних конфедерацій.

Новий формат буде обговорюватися 26 жовтня на засіданні Ради ФІФА.

Згідно плану, клубний чемпіонат світу повинен проводитися щороку за участю 24-х команд, а не раз на чотири роки, як планувалося спочатку.

Сумарний дохід клубів, від участі в цьому турнірі, щорічно дорівнюватиме 3 млрд доларів.

Планується проводити чемпіонат світу серед клубів в липні-серпні. Старт турніру заплановано на 2021 рік.

Нагадаємо, ФІФА може заборонити проведення матчів Ла-Ліги в США.

Також, Україна зробить новий стрибок у рейтингу ФІФА.

Джерело - vlasti.net.