ФІФА визнала російський чемпіонат світу найкращим в історії

Чемпіонат світу з футболу в Росії офіційно визнаний ФІФА найкращим в історії.
Таке рішення прийняла рада ФІФА.
У офіційному висновку зазначається, що стати кращим в історії чемпіонату світу в Росії допомогли наступні пункти:
* Сучасні стадіони;
* Відмінна якість газонів;
* Турнір організований на найвищому рівні;
* Жодного серйозного надзвичайного випадку;
* Успішне використання VAR;
* Велика кількість футбольних рекордів;
* Видовищний футбол;
* Наданий уболівальникам сервіс був інноваційним і успішним;
* Турнір виявився успішним для організаторів;
* Максимальний дохід за всю історію чемпіонатів світу;
* Рекордні показники в цифровому сегменті і соціальних мережах.
Нагадаємо, Мундіаль виграла збірна Франції.
Джерело - Чемпіон.