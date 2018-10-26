ФІФА визнала російський чемпіонат світу найкращим в історії

Чемпіонат світу з футболу в Росії офіційно визнаний ФІФА найкращим в історії.

Таке рішення прийняла рада ФІФА.

У офіційному висновку зазначається, що стати кращим в історії чемпіонату світу в Росії допомогли наступні пункти:

* Сучасні стадіони;

* Відмінна якість газонів;

* Турнір організований на найвищому рівні;

* Жодного серйозного надзвичайного випадку;

* Успішне використання VAR;

* Велика кількість футбольних рекордів;

* Видовищний футбол;

* Наданий уболівальникам сервіс був інноваційним і успішним;

* Турнір виявився успішним для організаторів;

* Максимальний дохід за всю історію чемпіонатів світу;

* Рекордні показники в цифровому сегменті і соціальних мережах.

Нагадаємо, Мундіаль виграла збірна Франції.

Джерело - Чемпіон.