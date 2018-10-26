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Кулач: найважливіше - це результат. ВІДЕО

Гравець Ворскли Владислав Кулач розповів про те, як йому вдалося забити переможний м'яч у ворота Карабаху в третьому турі Ліги Європи.

Його слова наводить Xsport.

"У матчі для нас найважливіше — це результат. Тренер каже, щоб я бив по воротах. Добре, що так вийшло. Все ж м'яч залетів не без допомоги воротаря. Добре, що голкіпер помилився. Слава Богу, для нас так все склалося, і ми перемогли", — сказав Кулач.

Попри перемоги Динамо і Ворскли в Лізі Європи, Бельгія обійшла Україну в рейтингу асоціацій УЄФА.

Натомість у клубному рейтингу Ворскла зміцнила свої позиції.

Джерело - Xsport.

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