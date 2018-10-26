Мій профіль

Ліга Європи: результати всіх матчів третього туру

Сьогодні 11:44 511
Кербер — Стівенс: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 14:28 709
Україна втратила сходинку в рейтингу асоціацій УЄФА
Сьогодні 13:49 812
Кербер — Стівенс: анонс гри
Сьогодні 13:28 334
Ворскла та Динамо піднялися в клубному рейтингу УЄФА
Сьогодні 13:09 499
Хацкевич: Результат на табло
Сьогодні 09:29 1675
Динамо в меншості вирвало перемогу над Ренном в Лізі Європи
Вчора 23:53 2161 1
Ліга Європи. Ренн - Динамо: 1:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:50 9056
Феноменальний гол Кендзьори вивів Динамо вперед у грі з Ренном. ВІДЕО
Вчора 22:42 3741
Ліга Європи. Карабах - Ворскла: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:45 4667
Навколо спорту
Блоги
Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО
Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
24.10.2018 14:13 2246
Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної
Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
24.10.2018 05:49 3809
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО Максим Буйдин
23.10.2018 14:16 1121
Королю футбола Пеле - 78! ВІДЕО
Королю футбола Пеле - 78! ВІДЕО Максим Буйдин
23.10.2018 14:03 1141 1
Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО
Найкращі голи, блискавичні фінти та вишукані передачі Андрія Ярмоленка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.10.2018 09:57 850
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 14:05 5396
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1417
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:46 1578
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:14 825
Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО
Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО Phillip Hess
21.10.2018 22:33 1616
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:20 Футбол Кривдника ЦСКА визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів 310
15:52 Футбол Че Че Радий, що допоміг команді результативною дією 442
15:27 Баскетбол Момент Михайлюка потрапив до ТОП-10 епізодів дня у НБА. ВІДЕО 786
15:07 Футбол Джулай оцінив гру новачків Динамо 1291
14:45 Футбол Дніпро-1 прийме Миколаїв: пряма онлайн-трансляція 343
14:28 Теніс Кербер — Стівенс: пряма онлайн-трансляція 709
14:10 Футбол Кулач: найважливіше - це результат. ВІДЕО 474
13:49 Футбол Україна втратила сходинку в рейтингу асоціацій УЄФА 812
13:28 Теніс Кербер — Стівенс: анонс гри 334
13:09 Футбол Ворскла та Динамо піднялися в клубному рейтингу УЄФА 499
12:56 Футбол Несенюк про дискваліфікацію Кадара: Упродовж гри щонайменше двоє киян демонстративно висякались на той самий газон 812 1
12:35 Теніс Бертенс пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA 764
12:12 Футбол Циганков і Шапаренко потрапили в список найталановитіших футболістів світу 1569
11:44 Футбол Ліга Європи: результати всіх матчів третього туру 511
11:27 Футбол Динамо зіграло ювілейний матч у єврокубках 749
11:11 Теніс Осака — Бертенс: пряма онлайн-трансляція 454
11:08 Футбол Сачко: Намагатимемося набрати очки 260
10:37 Футбол Миколенко: не можу пояснити, чому попереду граємо невпевнено 289
10:33 Баскетбол Михайлюк допоміг Лейкерс здобути перемогу. Джеймс оформив тріпл-дабл. ВІДЕО 456
10:19 Теніс Осака — Бертенс: анонс і прогноз гри підсумкового турніру WTA 428
10:09 Велоспорт TourdeFrance-2019 стане найвисокогірнішим в історії. ФОТО 280
09:36 Футбол Бойко: Я припустився помилки в першому таймі 1362
09:29 Футбол Хацкевич: Результат на табло 1675
09:11 Футбол Динамо в меншості вигризло перемогу над Ренном. ВІДЕО 3473
08:51 Важка атлетика Ще одного росіянина дискваліфікували за допінг 787

Україна втратила сходинку в рейтингу асоціацій УЄФА

Сьогодні 13:49 812 0
Україна втратила сходинку в рейтингу асоціацій УЄФА

Українські клуби здобули перші перемоги в Лізі Європи 2018/19. Втім, наша ліга опустилася в рейтингу коефіцієнтів УЄФА на одну сходинку.

Попри перемоги Динамо та Ворскли, Україна втратила позицію в рейтингу.

Бельгія лише зрівнялася з Україною за загальним коефіцієнтом – 36,700, але кращий результат цього сезону дав їй змогу обійти нас у рейтингу УЄФА і піднятися на 8 місце. Україна ж опустилася на 9 сходинку в таблиці.

1. Іспанія 91.283

2. Англія 69.034

3. Італія 68.725

4. Німеччина 64.070

5. Франція 52.665

6. Росія 47.549

7. Португалія 42.032

8. Бельгія 36.700

9. Україна 36.700

10. Туреччина 32.600

Нагадаємо, Ворскла та Динамо покращили свої позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()