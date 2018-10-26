Україна втратила сходинку в рейтингу асоціацій УЄФА

Українські клуби здобули перші перемоги в Лізі Європи 2018/19. Втім, наша ліга опустилася в рейтингу коефіцієнтів УЄФА на одну сходинку.

Попри перемоги Динамо та Ворскли, Україна втратила позицію в рейтингу.

Бельгія лише зрівнялася з Україною за загальним коефіцієнтом – 36,700, але кращий результат цього сезону дав їй змогу обійти нас у рейтингу УЄФА і піднятися на 8 місце. Україна ж опустилася на 9 сходинку в таблиці.

1. Іспанія 91.283

2. Англія 69.034

3. Італія 68.725

4. Німеччина 64.070

5. Франція 52.665

6. Росія 47.549

7. Португалія 42.032

8. Бельгія 36.700

9. Україна 36.700

10. Туреччина 32.600

Нагадаємо, Ворскла та Динамо покращили свої позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Джерело - Чемпіон.