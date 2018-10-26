Ворскла та Динамо піднялися в клубному рейтингу УЄФА

Перемоги Динамо та Ворскли над Ренном та Карабахом відповідно дозволили киянам та полтавцям піднятись у клубному рейтингу УЄФА.

Так, Динамо піднялось на 2 позиції та тепер посідає 21 місце. Натомість Ворскла стала 141-ю, обійшовши Маріуполь, який на 142 позиції, Олександрію (144 місце) та Олімпік (145).

Шахтар після розгромної поразки від Манчестер Сіті опустився на одну позицію. Тепер підопічні Паулу Фонсеки посідають 12 місце. До слова, ще на початку єврокубкового сезону 2018/19 гірники входили у ТОП-10 рейтингу.

Оновлений рейтинг очолює Реал, на другому місці Барселона, замикає трійку Баварія.

1. Реал

2 Барселона

3. Баварія

4. Атлетіко

5. Ювентус

6. Севілья

7. ПСЖ

8. Манчестер Сіті

9. Арсенал

10. Порту

...

12. Шахтар

21. Динамо

58. Дніпро

110. Зоря

141. Ворскла

142. Маріуполь

144. Олександрія

145. Олімпік

149. Металіст

150. Чорноморець

Нагадаємо, Несенюк розкритикував рішення КДК щодо дискваліфікації Кадара.

Джерело - Чемпіон.