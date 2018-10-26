Бойко: Я припустився помилки в першому таймі

Голкіпер Динамо Денис Бойко розповів про непростий матч з французьким Ренном.
Слова воротаря наводить сайт телеканалу Футбол.
"Будь-який суперник в Лізі Європи хорошого рівня. Вони грали вдома й атакували. У Ренна силовий футбол, багато стандартів і ударів з-за меж штрафного. Хочу привітати нашу команду з важливою і вольовою перемогою. Ми залишилися вдесятьох, але змогли перемогти. Хочу подякувати хлопцям. Я припустився помилки в першому таймі, але команда не зупинилася і досягнула результату", — сказав Бойко.
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Джерело - Футбол.