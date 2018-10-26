Хацкевич: Результат на табло

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про вдалі заміни у матчі з Ренном.
Слова керманича киян наводить сайт телеканалу Футбол.
"Хто виходить на заміну — це підсилення команди. Готовий Сідклей — грає. Че Че вийшов — підсилив. Тут гра силова і Че Че додає в контролі м'яча, спокою. Супряга теж вийшов, намагався, боровся. Кажуть, що я мало довіряю новачкам. Та коли вони будуть готові — гратимуть.
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Я бачу команду кожен день і знаю хто та як готовий. Є тактика команди, різні суперники, матчі. Французький футбол — більш силовий, тому були потрібні ті футболісти, які відповідають такому стилю. Результат на табло", — заявив наставник киян.
Нагадаємо, Морозюк розповів про незабитий гол на перших хвилинах.
Джерело - Футбол.