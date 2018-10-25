Циганик: У Динамо немає потенціалу в атаці

Відомий телеведучий і журналіст Ігор Циганик не вірить в перемогу Динамо над Ренном.

Думками про майбутній матч ведучий програми ПроФутбол поділився із сайтом Рейтинг букмекерів.

"Уже відомо, що Ренну не допоможе Бен-Арфа та Сарр — це важливі фігури для нашого суперника. Французька команда минулий матч грала проти Сент-Етьєна та ледве вирвала нічию.

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Інша справа, що в Динамо немає потенціалу в атаці. Це помітно. Молодий Супряга, швидше за все, гратиме на вістрі. Проте якщо цього вистачає проти Ворскли, то на рівні Ліги Європи цього недостатньо. Прогнозую, що на Роазон Парк буде нічия", — сказав Циганик.