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Ліга Європи. Ренн - Динамо: 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:00 4739 0
Ліга Європи. Ренн - Динамо: 1:1. ОНЛАЙН

67' Хорошим довгим пасом Буяльський виводив Сідклея один на один з голкіпером, але вийшов за межі штрафного майданчика Діалло і вибив м'яч в аут.

66' Повністю забрали ініціативу в свої руки французи. Відверто на відбій в останні хвилини грають кияни

64' Підхопив снаряд Буріго у кутового прапорця і подав на дальню штангу, але тут вище всіх стрибнув Кадар і виніс снаряд головою.

63' Після закидання від півзахисника Ренна, Сарр вийшов один на один з Бойко, але Бурда вчасно наздогнав француза і вибив м'яч на кутовий.

62' А ось і перша заміна в нашому матчі. Замість Ромена дель Кастільо гратиме Бенжамен Буріго.

60' Обіграв на фланзі Сарр двох захисників і відкотив поду удар Андре, але постріл останнього в підкаті заблокував Бурда.

59' Пройшов по правій бровці Сарр і спробував прострелити в штрафну, але м'яч влучив у спину Миколенко і пішов в аут.

58' Подав з кутового Греньє на одинадцять метрів. М'яч заметушився по штрафному і в результаті виявився у Кадара, який вибив його в аут.

57' Хороший пас Греньє віддав по флангу в напрямку Траоре, але того випередив Миколенко і корпусом витіснив опонента разом з м'ячем за межі поля.

56' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Сідклей і виконав подачу на дальню штангу, але тут пробити по воротах Шепелєву не дозволив Юханссон. 

55' Намагався закрутити з штрафного у дальню дев'ятку Морозюк, але трохи вище поперечини полетіла сфера.

54' Накрутив суперника на фланзі Сідклей і змусив порушити правила Сарра. Ще й жовту картку за цей фол отримав Ісмаїла.

53' Розхитав дель Кастільо захисника на розі чужого штрафного і спробував закрутити в дальню дев'ятку, але точність підвела француза.

52' Навісив з кутового Морозюк на ближню штангу, але тут першим виявився Андре і виніс сферу далеко в центр поля.

50' Знову обрізалися гості у власному штрафному майданчику, м'яч перехопив Сарр, але не зміг втекти від Кадара.

49' Перехопив м'яч Траоре на чужій половині поля і метрів з двадцяти трьох пробив в дальній кут, але у ворота не влучив.

47' Динамо контролює м'яч на початку другого тайму, Ренн не дуже активно йде у відбір.

46' Динамо продовжує матч пасом з центра поля.

Завершився перший тайм без доданого часу, на чудовий гол Кендзьори Ренн відповів голом з штрафного. 

44' Виграв підбір у штрафний суперника Бенсебаіні і тут же з ходу пробив по воротах, але сфера звалилася з ноги і полетів на трибуни.

43' Відкладену жовту картку показав суддя Шепелеву за фол в центрі поля. Дозволив арбітр дограти епізод, після чого покарав порушника.

42' Впевненість здобули футболісти Ренна після забитого голу, потрімно киянам дограти до перерви.

40' Гол! Пропускає Динамо! Зі штрафного пробивав Греньєр низом, не встиг Бойко скластися і пропустив м'яч під рукою. Помилка кіпера.

39' Подавав зі штрафного Андре на лінію воротарського, але грамотно зіграв на виході Бойко і відвів загрозу від своїх воріт.

38' Відверто схопив Шепелєв на своїй половині поля Андре і поклав на газон. Штрафний удар будуть виконають французи.

37' Отримав Миколенко ззаду по ногах на фланзі від Греньє. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь Динамо. 

36' Запустив Гармаш по правому флангу Кендзьору, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив сферу за бокову лінію.

35' Обрізався на фланзі Миколенко, подарувавши м'яч дель Кастільї, який тут же подав у штрафну на Сарра, але його випередив Кадар і вибив м'яч.

33' Притримав Вербича в районі центрального кола руками Юханссон. Штрафний удар на користь гостей призначив арбітр.

31' Відібрав сферу в центрі поля Юханссон і тут же пасом запустив у прорив Сарра, але в останній момент в підкаті вибив снаряд в сторону Бурда.

30' Отримав по ногах Гармаш в центрі поля. Грубо зіграв у підкаті Ньянг. Обійшлося цього разу без карток.

28' Відібрав м'яч на чужій половині поля Сідклей у Греньє і утікав на ворота, але підстрахував свого партнера Траоре і в підкаті перехопив сферу.

26' М'яко навісив дель Кастільо на одинадцять метрів, але вийшов з воріт Бойко і кулаками виніс сферу подалі.

25' Відверто збивав суперника на фланзі Гармаш. Не став терпіти арбітр грубості і покарав Дениса жовтою карткою.

24' Запустив у карний майданчик Сідклей пасом Буяльського, який п'ятою повернув під удар Сідклею, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

22' Протягнув сферу по правій бровці Греньє і подав на одинадцять метрів, але тут трохи не дотягнувся до м'яча Сарр.

20' ГООООЛ! Динам відкриває рахунок у матчі. Відкотив Сідклей з лівого флангу під удар Гармашу, але той не влучив по м'ячу. Сфера прилетіла до Кендзьори, який потужно пробив з ходу метрів з двадцяти п'яти. Точно під поперечину полетів снаряд. Такі не беруть!

18' Довгим пасом зі своєї половини поля Желен запускав на ворота суперника Ньянга, але той в черговий раз опинився в офсайді.

17' Знову продавив захисника по лівій бровці Сідклей і навісив в напрямку Вербича, але вчасно повернувся в оборону Андре і головою скинув сферу в руки голкіперу.

16' Прорвався в штрафну суперника Сідклей і відкотив під удар Буяльському, але м'яч після пострілу останнього полетів поруч з дальньою стійкою.

15' Отримав м'яч на фланзі Морозюк після пасу від Гармаша і тут же подав на дальню штангу, але тут пробити по воротах Сідклею не дозволив Желен.

14' Виграв підбір на лінії штрафного майданчика Сарр і спробував закрутити м'яч у дальню дев'ятку, але точність підвела форварда.

13' Грубо заїхав Миколенко в голову супернику в центрі поля. Арбітр розцінив це порушення на жовту картку.

12' Отримав м'яч на лівій бровці дель Кастільо і тут же прострілив низом на дальню штангу, де міг замикати Сарр, але трохи не дотягнувся до сфери.

11' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Гармаш і головою скинув на хід Сідклею, але цей пас перехопив Желен.

10' Упав на газон у штрафному суперника Сарр після зіткнення з Кадаром. Просили господарі пенальті, але арбітр не став зупиняти гру.

8' Хорошу діагональ вирізав Шепелєв на правий фланг, куди проривався Гармаш, але не зміг він як слід обробити сферу і випустив її за бокову лінію.

6' Протягнув м'яч по флангу Миколенко і низом віддав в штрафну, але тут пробити Шепелєву не дозволив Андре.

5' Проривався на швидкості по флангу дель Кастільо, але напоровся на Бурду, який в найчистішому підкаті виніс сферу за бокову лінію.

4' Знову після подачі з кутового зумів пробити по воротах Желен. На цей раз м'яч полетів точно по центру воріт і опинився в руках Бойко.

3' Відповідь киян не змусила себе довго чекати. Поборовся в чужій штрафній Гармаш і скинув головою на Морозюка, який з лінії воротарського розстрілював ворота, але влучив у поперечину.

2' Подавав з кута поля Ньянг на дальню штангу, де пробив Желен в один дотик, але поруч зі штангою пролетіла сфера.

1' Ренн розпочинає поєдинок передачею з центра поля!

Команди вийшли на футбольне поле, лунає гімн Ліги Європи.

Також, команди визначилися з формою на матч.

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 25 жовтня Динамо зіграє чергову гру групового етапу Ліги Європи.

  Актуально: Футбол 2 онлайн - пряма трансляція

Суперником киян в 3-му турі стане французький Ренн.

Початок гри о 22:00.

Чемпіон вестиме онлайн-трансляцію гри, починаючи з 21:45.

Джерело - Чемпіон.

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