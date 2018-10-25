Ренн - Динамо: стартові склади команд

Київське Динамо зустрічається з Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Стартові склади команд:

Ренн: Діалло, Да Сілва, Юханссон, Сарр, Греньє, Ньянг, Бенсебаіні, Андре, дель Кастільйо, Желен, Траоре

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Миколенко, Сідклей, Гармаш, Бурда, Буяльський, Кадар, Кендзьора.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.