Ренн - Динамо: стартові склади команд

Київське Динамо зустрічається з Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Стартові склади команд:
Ренн: Діалло, Да Сілва, Юханссон, Сарр, Греньє, Ньянг, Бенсебаіні, Андре, дель Кастільйо, Желен, Траоре
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Миколенко, Сідклей, Гармаш, Бурда, Буяльський, Кадар, Кендзьора.
👊 Наш склад проти 🆚 Ренна!#FCDKLive #РеннДинамо pic.twitter.com/rJha0PBBBz— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 25 жовтня 2018 р.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.