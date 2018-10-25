Карабах — Ворскла: де дивитися матч Ліги Європи

У Лізі Європи полтавська Ворскла на виїзді протистоятиме французькому Ренну.

Матч розпочнеться 25 жовтня о 19:55 годині.

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Трансляцію гри покаже телеканал Футбол 1.

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Також можна переглянути матч Карабах — Ворскла на онлайн-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

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Нагадаємо, Циганик прогнозує Ворсклі позитивний результат.

Джерело - Чемпіон.