Циганик: Ворскла з Карабахом покажуть результативну нічию

Відомий телеведучий і журналіст Ігор Циганик поділився думками про майбутній матч групового раунду Ліги Європи між Ворсклою і Карабахом.
Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.
"Карабах — лідер азербайджанського футболу, найкраща команда, в якій зібрані головні місцеві футболісти та якісні легіонери. Вся країна працює на благо клубу. Грати в Баку дуже складно.
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Зрозуміло, що Ворсклі буде непросто. Проте матч зі Спортінгом надихає на позитивний результат. Якщо українці не програють боротьбу, а вони не повинні програти, то є шанси не поступитися. Очікую, що в Азербайджані проти Карабаху буде результативна нічия", — заявив Циганик.
Нагадаємо, Ворскла провела тренування на стадіоні в Баку.
А керманич полтавців заявив, що його команді немає чого втрачати.
Джерело - Рейтинг букмекерів.