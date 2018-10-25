Циганик: Ворскла з Карабахом покажуть результативну нічию

Відомий телеведучий і журналіст Ігор Циганик поділився думками про майбутній матч групового раунду Ліги Європи між Ворсклою і Карабахом.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"Карабах — лідер азербайджанського футболу, найкраща команда, в якій зібрані головні місцеві футболісти та якісні легіонери. Вся країна працює на благо клубу. Грати в Баку дуже складно.

Читайте також: анонс матчу Карабах — Ворскла.

Зрозуміло, що Ворсклі буде непросто. Проте матч зі Спортінгом надихає на позитивний результат. Якщо українці не програють боротьбу, а вони не повинні програти, то є шанси не поступитися. Очікую, що в Азербайджані проти Карабаху буде результативна нічия", — заявив Циганик.