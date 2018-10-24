Сачко: Нам втрачати нема чого

Головний тренер Ворскли Василь Сачко заявив, що команді нема чого втрачати у протистоянні з Карабахом.

Про це повідомляє ukrinform.ua.

"Як і Карабах, ми не виграли у групі жодного матчу. Втрачати нема чого. Карабах - команда хорошого рівня, швидка, вміє добре контролювати м'яч. Чимало збірників у складі. Розумію, що суперник дуже й дуже серйозний. Але ми здатні на сюрпризи. Минулого туру не вистачило досвіду і лавки, аби вдало зіграти зі Спортингом (1:2. - Ред.) ", - сказав Сачко.