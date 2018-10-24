Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Читайте також: Шахтар зазнав ніщивної поразки від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД

Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Актуально: Де дивитися матч Ліги чемпіонів ПСЖ - Наполі

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Також: Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі

Нагадаємо, що Динамо вирушило у Францію на матч з Ренном.

Джерело - champion.com.ua.