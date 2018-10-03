УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти МЮ

Манчестер Юнайтед може бути покараний Дисциплінарним комітетом УЄФА за запізнення на матч із Валенсією.

Про це повідомляє football24.ua.

Поєдинок 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Валенсія розпочався на 5 хвилин пізніше запланованого часу.

Проти "червоних дияволів" відкрита дисциплінарна справа за запізнення на поєдинок.

Але, за інформацією Sky Sports, МЮ обійдеться усним попередженням замість повноцінних санкцій.

Нагадаємо, УЄФА заведе справу проти ЦСКА.

Також, Моурінью прокоментував нічию проти Валенсії.

Джерело - football24.ua.