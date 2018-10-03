Мій профіль

Білодід очолила світовий рейтинг

Сьогодні 16:43 388
Асист Коноплянки, який приніс Шальке перемогу в Москві. ВІДЕО
Сьогодні 22:31 97
Продексім поступився найкращій команді Європи
Сьогодні 22:21 64
Асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом
Сьогодні 21:50 293
Українки розписали мирову зі збірною Азербайджану
Сьогодні 20:49 276
Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО
Сьогодні 19:13 291
Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар
Сьогодні 16:57 641
Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі
Сьогодні 16:24 228
Мовістар Інтер - Продексім: анонс і прогноз матчу ЛЧ
Сьогодні 15:35 374
Шевчук - головний тренер Олімпіка
Сьогодні 14:51 892
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:34 Блог Фантастичний гол Ракитича у ворота Тотенгема. ВІДЕО 56
22:31 Футбол Асист Коноплянки, який приніс Шальке перемогу в Москві. ВІДЕО 97
22:21 Футзал Продексім поступився найкращій команді Європи 64
22:11 Футбол Хет-трик Неймара допоміг ПСЖ розгромити Црвену Звезду 154
21:50 Футбол Асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом 293
21:49 Футбол Тренер Яблонця: За Динамо говорить вже їх ім'я 155
21:29 Футбол Два українця потрапили до символічної збірної чемпіонату Казахстану 163
21:09 Футбол Інтер хоче придбати лідера Мілана 178
20:49 Шахи Українки розписали мирову зі збірною Азербайджану 276
20:32 Футбол Модрич: У Реала немає кризи 274
20:10 Футбол УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти МЮ 201
19:47 Футбол Ворскла продала майже половину квитків на матч проти Спортінга 277
19:33 Футбол ПСЖ хоче придбати Погба 200
19:13 Футбол Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО 291
18:54 Футбол Циганков: Динамо забов'язане завжди бути на першому місці 251
18:38 Футбол Спортінг оголосив список гравців, які поїдуть до Полтави. ФОТО 241
18:21 Футбол УЄФА заведе справу проти ЦСКА 868
17:58 Футбол Чехія оголосила склад збірної на матч Ліги Націй проти України 274
17:37 Футбол Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем 305
17:16 Футбол Агент Ремзі: Аарон не хотів залишати Арсенал, але у нього немає вибору 498
16:57 Футбол Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар 641
16:43 Дзюдо Білодід очолила світовий рейтинг 388
16:24 Теніс Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі 228
16:12 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 919
15:51 Футбол УЄФА привітав Ібрагімовича з Днем народження. ВІДЕО 581

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти МЮ

Сьогодні 20:10 201 0
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти МЮ

Манчестер Юнайтед може бути покараний Дисциплінарним комітетом УЄФА за запізнення на матч із Валенсією.

Про це повідомляє football24.ua.

Поєдинок 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Валенсія розпочався на 5 хвилин пізніше запланованого часу.

Проти "червоних дияволів" відкрита дисциплінарна справа за запізнення на поєдинок.

Але, за інформацією Sky Sports, МЮ обійдеться усним попередженням замість повноцінних санкцій.

Нагадаємо, УЄФА заведе справу проти ЦСКА.

Також, Моурінью прокоментував нічию проти Валенсії.

Джерело - football24.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()