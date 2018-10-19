Манчестер Юнайтед оштрафували за запізнення на матч

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Манчестер Юнайтед за запізнення на поєдинок 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Манкуніанці заплатять 15 тисяч євро за запізнення на матч з Валенсією.
5 тисяч євро чияволи мають заплатити за приїзд на Олд Траффорд із запізненням, ще 10 тисяч – за пізній початок матчу.
Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед погрожують піти з клубу через Моурінью.
Також, Моурінью можуть покарати за лайку на камеру.
Джерело - football24.