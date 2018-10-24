Динамо вирушило у Францію на матч з Ренном, Хацкевич взяв лише одного нападника

Делегація київсько Динамо відлетіла до Франції, де столичний клуб зіграє поєдинок 3-го туру Ліги Європи проти Ренна. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич взяв до Франції 21-го футболіста.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Зазначимо, що разом із командою на матч Ліги Європи полетів хавбек Беньямін Вербич, який відновився після пошкодження та зможе допомогти Динамо у матчі проти Ренна. Натомість форвард киян Артем Бєсєдін продовжує курс реабілітації після травми та тренується за індивідуальною програмою.

Окрім травмованого Бєсєдіна на матч з Ренном не полетіли форвард Назарій Русин, оборонець Артем Шабанов та півзахисник Вітор Буено.

Список футболістів, які полетіли у Францію:

Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько;

Захисники: Микола Морозюк, Йосип Пиварич, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Міккел Дуелунд;

Нападники: Владислав Супряга.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22 годині.

Нагадаємо, на матч Ліги Європи Динамо - Ренн призначили нефартового для України арбітра.

Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - dynamo.kiev.